Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

bali.jpnn.com, SERANG - Johnny Jansen tersenyum semringah seusai Bali United menghancurkan perlawanan tuan rumah Dewa United pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Banten International Stadium, kemarin (22/5).

Bali United secara mengejutkan menutup kompetisi musim ini dengan mengalahkan Dewa United 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak gelandang muda Kadek Agung pada menit ke-40.

Pesepak bola asal Luwus, Tabanan, itu menjebol gawang Sonny Stevans melalui teknik sundulan seusai menerima umpan lambung Teppei Yachida dari sisi pojok gawang.

“Kami memainkan pola permainan pada level yang baik pada pertandingan ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini mengatakan Bali United seharusnya bisa mencetak gol tambahan.

Namun, peluang yang dihasilkan anak asuhnya gagal menjebol gawang Dewa United.

“Seharusnya kami bisa mencetak gol pada babak kedua melalui Teppei Yachida, tetapi sayang kurang beruntung,” kata Johnny Jansen.