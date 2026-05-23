JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

Sabtu, 23 Mei 2026 – 07:42 WIB
Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen memberi instruksi kepada pemain Bali United dari pinggir lapangan saat mengalahkan Dewa United di Banten International Stadoum, kemarin (22/5) dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SERANG - Johnny Jansen tersenyum semringah seusai Bali United menghancurkan perlawanan tuan rumah Dewa United pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Banten International Stadium, kemarin (22/5).

Bali United secara mengejutkan menutup kompetisi musim ini dengan mengalahkan Dewa United 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan Bali United dicetak gelandang muda Kadek Agung pada menit ke-40.

Baca Juga:

Pesepak bola asal Luwus, Tabanan, itu menjebol gawang Sonny Stevans melalui teknik sundulan seusai menerima umpan lambung Teppei Yachida dari sisi pojok gawang.

“Kami memainkan pola permainan pada level yang baik pada pertandingan ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini mengatakan Bali United seharusnya bisa mencetak gol tambahan.

Baca Juga:

Namun, peluang yang dihasilkan anak asuhnya gagal menjebol gawang Dewa United.

“Seharusnya kami bisa mencetak gol pada babak kedua melalui Teppei Yachida, tetapi sayang kurang beruntung,” kata Johnny Jansen.

Pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah seusai Bali United menghancurkan perlawanan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium dengan skor 1 - 0
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Dewa United Super League Dewa United vs Bali United Banten International Stadium Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United
  2. Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

  3. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU