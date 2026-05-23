Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah laga terakhir pekan ke-34 bergulir kemarin (22/5).

Arema FC menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Malang, sedangkan Dewa United versus Bali United di Banten International Stadium (BIS).

Di Stadion Kanjuruhan, Malang, Arema FC berhasil mengalahkan tim tamu PSIM Yogyakarta dengan skor meyakinkan 3 – 1.

Joel Vinicius membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-2, kemudian Dalberto Luan menit ke-48 dan Valdeci menit ke-88.

Gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-52.

Berkat kemenangan ini, Arema FC menutup kompetisi Super League 2025-2026 berada di peringkat kesembilan dengan 48 poin, hasil dari 13 kali menang, sembilan kali seri dan 12 kali kalah.

PSIM Yogyakarta yang digdaya pada awal musim melorot ke posisi ke-11 dengan 45 angka, hasil dari 11 kali menang, 12 kali seri dan 11 kali kalah.

Di Banten International Stadium (BIS), Dewa United secara mengejutkan tumbang dari tim tamu Bali United dengan skor 0 – 1.