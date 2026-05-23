JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

Sabtu, 23 Mei 2026 – 07:20 WIB
Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali
Pemain Bali United dan Dewa United terlibat duel udara di Banten International Stadium (BIS) kemarin (22/5). Bali United mengalahkan Dewa United dengan skor tipis 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah laga terakhir pekan ke-34 bergulir kemarin (22/5).

Arema FC menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Malang, sedangkan Dewa United versus Bali United di Banten International Stadium (BIS).

Di Stadion Kanjuruhan, Malang, Arema FC berhasil mengalahkan tim tamu PSIM Yogyakarta dengan skor meyakinkan 3 – 1.

Baca Juga:

Joel Vinicius membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-2, kemudian Dalberto Luan menit ke-48 dan Valdeci menit ke-88.

Gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-52.

Berkat kemenangan ini, Arema FC menutup kompetisi Super League 2025-2026 berada di peringkat kesembilan dengan 48 poin, hasil dari 13 kali menang, sembilan kali seri dan 12 kali kalah.

Baca Juga:

PSIM Yogyakarta yang digdaya pada awal musim melorot ke posisi ke-11 dengan 45 angka, hasil dari 11 kali menang, 12 kali seri dan 11 kali kalah.

Di Banten International Stadium (BIS), Dewa United secara mengejutkan tumbang dari tim tamu Bali United dengan skor 0 – 1.

Klasemen Super League bergerak dinamis setelah Arema FC mengalahkan PSIM Yogyakarta, sedangkan Bali United menumbangkan Dewa United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 arema fc PSIM Yogyakarta Dewa United bali united Persib Borneo FC Persebaya psm makassar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

  2. Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali
    Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas
  3. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU