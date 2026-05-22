Mario Lemos Siap Tempur Kontra Persib, Sentil Hasil Laga Melawan Borneo FC

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Mario Lemos memastikan Persijap siap tempur menghadapi calon juara Persib pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5) besok.

Mario Lemos mengatakan Laskar Kalinyamat akan memberikan perlawanan dan siap meladeni Persib yang berburu kemenangan untuk meraih gelar juara kali ketiga secara beruntun.

"Persiapan kami bagus.

Untuk melawan Persib besok, kami pakai cara bermain yang sama seperti melawan Borneo FC untuk meraih hasil maksimal," ujar pelatih Persijap Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Persijap Jepara datang tanpa beban ke Bandung untuk meladeni Persib.

Pasalnya, selain memastikan aman dari ancaman degradasi, Persijap baru saja menahan imbang Borneo FC, pesaing terdekat Persib dalam perburuan gelar juara Super League.

Keberhasilan Persijap menahan imbang Borneo FC membuat peluang Persib lebih terbuka untuk kembali menjadi juara Super League.

“Kami akan bermain melawan tim terbaik di kompetisi saat ini.