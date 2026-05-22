JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

Jumat, 22 Mei 2026 – 21:56 WIB
Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali
Skuad Bali United merayakan kemenangan atas Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam. Bali United mengalahkan Dewa United dengan skor 1 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SERANG - Bali United menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan manis.

Bali United yang bertindak sebagai tim tamu pada laga terakhir pekan ke-34 sukses mengalahkan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam dengan skor tipis 1 – 0.

Gol kemenangan Bali United ditentukan oleh gelandang muda Kadek Agung menit ke-40.

Baca Juga:

Yang menarik, kemenangan ini diraih Bali United dengan statistik yang buruk dibandingkan tuan rumah Dewa United.

Sepanjang pertandingan, penguasaan bola Bali United hanya 46 persen, sedangkan Dewa United 54 persen.

Boris Kopitovic dan kolega hanya melepaskan 10 kali shots on target, tiga di antaranya tepat sasaran, sedangkan Dewa United mencetak 16 kali tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang Mike Hauptmeijer.

Baca Juga:

Bali United yang biasanya unggul passing, justru kini kalah dari Dewa United.

Sepanjang laga, pemain Bali United hanya mencatatkan 390 kali operan, 319 di antaranya tepat sasaran dengan akurasi passing hanya 82 persen.

Yang menarik, kemenangan ini diraih Bali United dengan statistik yang buruk dibandingkan tuan rumah Dewa United.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Dewa United Dewa United vs Bali United Statistik Bali United Statistik Dewa United vs Bali United Johnny Jansen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali
    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif
  2. Bali United Gilas Dewa United, Tutup Super League dengan Skor 1 – 0 - JPNN.com Bali

    Bali United Gilas Dewa United, Tutup Super League dengan Skor 1 – 0

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Dewa United vs Bali United, Dijamin Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Dewa United vs Bali United, Dijamin Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU