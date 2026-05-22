Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

bali.jpnn.com, SERANG - Bali United menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan manis.

Bali United yang bertindak sebagai tim tamu pada laga terakhir pekan ke-34 sukses mengalahkan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam dengan skor tipis 1 – 0.

Gol kemenangan Bali United ditentukan oleh gelandang muda Kadek Agung menit ke-40.

Yang menarik, kemenangan ini diraih Bali United dengan statistik yang buruk dibandingkan tuan rumah Dewa United.

Sepanjang pertandingan, penguasaan bola Bali United hanya 46 persen, sedangkan Dewa United 54 persen.

Boris Kopitovic dan kolega hanya melepaskan 10 kali shots on target, tiga di antaranya tepat sasaran, sedangkan Dewa United mencetak 16 kali tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang Mike Hauptmeijer.

Bali United yang biasanya unggul passing, justru kini kalah dari Dewa United.

Sepanjang laga, pemain Bali United hanya mencatatkan 390 kali operan, 319 di antaranya tepat sasaran dengan akurasi passing hanya 82 persen.