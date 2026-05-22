Bali United Gilas Dewa United, Tutup Super League dengan Skor 1 – 0

bali.jpnn.com, SERANG - Bali United menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan manis.

Serdadu Tridatu yang bertindak sebagai tim tamu pada laga terakhir pekan ke-34 sukses mengalahkan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam dengan skor tipis 1 – 0.

Gol kemenangan Bali United ditentukan oleh gelandang muda Kadek Agung menit ke-40.

Berkat kemenangan ini, Bali United mengakhiri kompetisi Super League 2025-2026 di peringkat ketujuh dengan 51 poin, hasil dari 14 kali menang, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.

Dewa United di lain sisi gagal merangsek ke peringkat keempat lantaran hanya mengoleksi 53 poin, berada di posisi keenam klasemen.

Dalam 34 pertandingan, Banten Warriors menang 16 kali, lima kali seri dan menelan 13 kali kekalahan.

Dewa United tampil menyerang sejak menit awal pertandingan.

Lini pertahanan Bali United yang dikawal Joao Ferrari dan Kadek Arel, ditopang duo bek sayap Ricky Fajrin dan Yusuf Meilana dipaksa pontang-panting mengamankan gawang Mike Hauptmeijer dari kebobolan.