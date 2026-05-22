Borneo FC Menolak Menyerah Jadi Juara, Kalimat Fabio Lefundes Makjleb

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Kompetisi Super League 2025-2026 belum selesai bagi Borneo FC.

Meski peluang merebut juara Super League menipis setelah laga terakhir dipaksa bermain imbang oleh Persijap Jepara, peluang Borneo FC menjadi kampiun Liga Indonesia belum tertutup 100 persen.

Syaratnya, Borneo FC harus mengalahkan Malut United pada laga terakhir pekan ke-34 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5) besok, sedangkan di tempat terpisah Persib kalah dari Persijap Jepara.

Oleh karena itu, penggawa skuad Pesut Etam menganggap laga kontra Malut United bukan pertandingan penutup, tetapi pembuktian kualitas anak asuh Fabio Lefundes.

“Peluang masih ada. Pemain lagi bagus, latihan juga bagus,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Pelatih berkebangsaan Brasil ini pun berharap Stadion Segiri, Samarinda dipenuhi suporter, membawa doa dan harapan agar Borneo FC bisa menjadi juara.

“Pertandingan terakhir di musim ini, pertandingan terakhir di Samarinda.

Jadi, kami mau kasih kado juga buat semua suporter yang akan hadir.