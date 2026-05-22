Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Dewa United vs Bali United, Dijamin Seru

bali.jpnn.com, SERANG - Laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 kembali bergulir, Jumat (22/5) malam.

Tuan rumah Dewa United menantang Bali United di Banten International Stadium (BIS), pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Banten International Stadium, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar atau streaming Vidio.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu tujuh kali di Liga 1, Dewa United hanya menang sekali, sedangkan Bali United tiga, tiga laga lainnya berakhir imbang.

Pada leg pertama yang berlangsung 29 Desember 2025 lalu di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kedua kesebelasan bermain imbang 0 – 0.

Pelatih Jan Olde Riekerink mengatakan laga big match Jumat malam ini bukan sekadar pertandingan penutup kandang, tetapi juga menjadi kesempatan terakhir Dewa United menjaga asa menembus posisi empat besar klasemen Super League.

Dewa United saat ini berada di posisi keenam dengan 53 poin, hasil dari meraih 16 kali kemenangan, 12 kali kekalahan dan lima kali hasil imbang.

Ricky Kambuaya bisa mengakhiri kompetisi Super League di peringkat keempat asalkan Persebaya tergelincir saat melawan Persik di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5) besok.