Arema FC Tutup Super League dengan Manis, Bungkam PSIM 3 – 1

Jumat, 22 Mei 2026 – 17:57 WIB
Pemain Arema FC Joel Vinicius (memakai topeng) dan Dalberto Luan (kanan) merayakan kemenangan 3 - 1 atas lawannya PSIM Yogyakarta pada laga penutup Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/5) sore. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan manis.

Menjamu PSIM Yogyakarta pada laga terakhir pekan ke-34 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/5) sore, Arema FC menang dengan skor telak 1 – 3.

Joel Vinicius membuka keunggulan Arema FC pada menit ke-2, kemudian Dalberto Luan menit ke-48 dan Valdeci menit ke-88.

Gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-52.

Berkat kemenangan ini, Arema FC menutup kompetisi Super League 2025-2026 berada di peringkat kesembilan dengan 48 poin, sedangkan PSIM Yogyakarta yang digdaya pada awal musim melorot ke posisi ke-11 dengan 45 angka.

Arema FC berinisiatif tampil menyerang pada awal babak pertama. Hasilnya signifikan.

Berawal dari Dalberto yang berhasil merebut bola dari pemain PSIM, striker asal Brasil itu langsung mengalirkannya ke Joel Vinicius yang berdiri bebas pada menit ke-2.

Dengan sekali sontekan, mantan pemain Borneo FC langsung menjebol gawang Cahya Supriadi untuk mengubah kedudukan Arema FC atas PSIM menjadi 1 – 0.

