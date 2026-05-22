Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Arema FC vs PSIM: Laga Sarat Gengsi

bali.jpnn.com, MALANG - Laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 kembali bergulir, Jumat (22/5) sore.

Tuan rumah Arema FC menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar atau streaming Vidio.com.

Pada pertemuan pertama di Stadion Sultan Agung, Bantul, 16 Agustus 2025 silam, kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor 1 – 1.

Arema FC saat ini menempati peringkat ke-10, sedangkan PSIM Yogyakarta di posisi ke-11 dengan jumlah poin yang sama, 45 angka.

Pelatih Arema FC Marcos Santos memastikan laga kontra PSIM Yogyakarta tetap diperlakukan seperti pertandingan final.

Juru taktik asal Brasil ini pun tetap membidik kemenangan.

"Pikiran kami hanya untuk menang, tidak ada istilah laga persahabatan.