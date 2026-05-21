Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya

bali.jpnn.com, SERANG - Jan Olde Riekerink memastikan Dewa United dalam motivasi besar meraih tiga poin pada laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam.

Jan Olde Riekerink mengeklaim skuad Banten Warriors tak terpengaruh dengan hasi laga terakhir saat Dewa United tumbang dari Persis Solo.

Bagi juru taktik asal Belanda ini, laga big match besok bukan sekadar pertandingan penutup kandang, tetapi juga menjadi kesempatan terakhir Dewa United menjaga asa menembus posisi empat besar klasemen Super League.

“Sebelumnya kami berada di posisi keempat dan semuanya ada di tangan kami sendiri.

Namun, kami kehilangan (poin) pada pertandingan (terakhir) lewat situasi sepak pojok,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

Dewa United saat ini berada di posisi keenam dengan 53 poin, hasil dari meraih 16 kali kemenangan, 12 kali kekalahan dan lima kali hasil imbang.

Ricky Kambuaya bisa mengakhiri kompetisi Super League di peringkat keempat asalkan Persebaya tergelincir saat melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/5) lusa.

Bali United saat ini menempati peringkat kedelapan dengan 48 poin, hasil dari 13 kemenangan, 11 kali kekalahan dan sembilan hasil imbang.