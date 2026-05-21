Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing

Kamis, 21 Mei 2026 – 16:53 WIB
Bek tengah Bali United Joao Ferrari merayakan golnya ke gawang Malut United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (19/4) malam. Joao Ferrari siap tampil habis-habisan kontra Dewa United di Banten International Stadium, Jumat (22/5) besok.

bali.jpnn.com, SERANG - Bek tengah Bali United Joao Ferrari dalam motivasi tinggi menjelang laga terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 kontra Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam.

Seperti pada laga sebelumnya, Joao Ferrari kembali menjadi andalan Bali United pada laga terakhir musim ini.

“Kami memiliki persiapan yang bagus dan tidak ada kendala seperti sebelumnya,” ujar Joao Ferrari dilansir dari laman klub.

Mantan pemain PSIS Semarang ini telah bermain 28 kali bersama Bali United, mencetak empat gol, mayoritas melalui skema tandukan dan dua assist.

Statistik ini menunjukkan sebagai seorang pemain bertahan, Joao Ferrari termasuk sangat produktif.

Bek asal Brasil ini memiliki penempatan posisi yang sangat baik dan duel udara yang tangguh, menjadikannya senjata rahasia Bali United dalam situasi set piece (bola mati).

“Ini menjadi pertandingan terakhir di musim ini.

Semoga kami bisa meraih tiga poin kemenangan menutup musim ini dengan hasil positif,” kata Joao Ferrari.

