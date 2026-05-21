Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting

bali.jpnn.com, SERANG - Laga pamungkas pekan ke-34 Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir akhir pekan ini.

Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang kontra tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (22/5) malam.

Serdadu Tridatu saat ini menempati peringkat kedelapan dengan 48 poin, hasil dari 13 kemenangan, 11 kali kekalahan dan sembilan hasil imbang.

Dewa United berada di posisi keenam dengan 53 poin, hasil dari meraih 16 kali kemenangan, 12 kali kekalahan dan lima kali hasil imbang.

Juru taktik Bali United Johnny Jansen cukup percaya diri menghadapi laga pamungkas Super League ini.

Menurut Johnny Jansen, Ricky Fajrin Cum suis dalam kondisi siap tempur, tanpa kendala berarti, bermodalkan modal berharga dari kemenangan kandang pekan lalu.

"Kami berharap besok kedua tim bisa menyajikan tontonan yang menarik.

Apalagi kedua kesebelasan sama-sama memiliki kualitas saat ini," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.