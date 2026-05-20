Boris Kopitovic Menggila di Laga Terakhir, Puji Taktik Johnny Jansen

Rabu, 20 Mei 2026 – 18:26 WIB
Striker Bali United Boris Kopitovic berselebrasi dengan pemain yang lain seusai menjebol gawang Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (17/5) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menutup laga kandang terakhir Super League 2025-2026 dengan kemenangan indah di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (17/5) sore.

Brace kilat Boris Kopitovic di babak pertama, disusul gol Irfan Jaya dan Made Tito di babak kedua, memastikan Bali United melumat Bhayangkara FC (BFC) 4 - 1.

Boris Kopitovic memuji taktik Johnny Jansen yang dinilainya sukses diterapkan dengan sempurna oleh seluruh skuad sejak menit pertama.

"Kami bekerja keras dan kompak selama di pertandingan.

Kami menguasai daerah lini tengah penyeimbang sehingga mampu menciptakan peluang dan pertahanan yang baik," ujar Boris Kopitovic dilansir dari laman klub.

Tambahan dua gol tersebut menobatkan Boris Kopitovic sebagai Man of the Match sekaligus menggenapkan koleksi golnya musim ini menjadi 8 gol.

Meski menjadi bintang lapangan, bomber asal Montenegro ini enggan jemawa.

Boris Kopitovic justru memilih merendah dan mensyukuri poin penuh yang diraih Bali United menjelang berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026.

TAGS   Boris Kopitovic bali united Bhayangkara FC Johnny Jansen Super League 2025-2026

