Persib Jangan Sesumbar Dahulu, Persijap Siap Beri Perlawanan di Laga Pamungkas

bali.jpnn.com, JEPARA - Asisten pelatih Persib Igor Tolic sudah benar.

Tangan kanan Bojan Hodak ini meminta suporter Persib Bandung tidak sesumbar dahulu bakal meraih gelar juara Super League 2025-2026.

Alasannya masuk akal. Masih ada satu laga penting yang harus dijalani Persib, menantang Persijap pada laga pekan ke-34, Sabtu (23/5) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Persib Bandung wajib menang, minimal meraih hasil seri, jangan sampai kalah dari Persijap Jepara.

Oleh karena itu, Persib wajib waspada mengingat Persijap siap memberi perlawanan habis-habisan pada laga pamungkas ini.

“Hasil imbang tanpa gol saat menjamu Borneo FC Samarinda menjadi bukti bahwa Laskar Kalinyamat bukan lawan yang mudah ditaklukkan,” tulis Persijap di laman resmi klub.

Carlos Franca dan kolega mampu meredam agresivitas Borneo FC yang dikenal buas di kandang lawan dan memaksa pertandingan berakhir tanpa gol.

Meski berstatus sebagai tim promosi dan menjadi satu dari dua wakil Jawa Tengah di Super League musim ini, Persijap justru tampil mengejutkan.