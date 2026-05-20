JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Jangan Sesumbar Dahulu, Persijap Siap Beri Perlawanan di Laga Pamungkas

Persib Jangan Sesumbar Dahulu, Persijap Siap Beri Perlawanan di Laga Pamungkas

Rabu, 20 Mei 2026 – 17:59 WIB
Persib Jangan Sesumbar Dahulu, Persijap Siap Beri Perlawanan di Laga Pamungkas - JPNN.com Bali
Pemain Persijap siap memberi perlawanan habis-habisan saat bentrok melawan Persib Bandung pada laga pamungkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5) mendatang. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Asisten pelatih Persib Igor Tolic sudah benar.

Tangan kanan Bojan Hodak ini meminta suporter Persib Bandung tidak sesumbar dahulu bakal meraih gelar juara Super League 2025-2026.

Alasannya masuk akal. Masih ada satu laga penting yang harus dijalani Persib, menantang Persijap pada laga pekan ke-34, Sabtu (23/5) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Baca Juga:

Persib Bandung wajib menang, minimal meraih hasil seri, jangan sampai kalah dari Persijap Jepara.

Oleh karena itu, Persib wajib waspada mengingat Persijap siap memberi perlawanan habis-habisan pada laga pamungkas ini.

“Hasil imbang tanpa gol saat menjamu Borneo FC Samarinda menjadi bukti bahwa Laskar Kalinyamat bukan lawan yang mudah ditaklukkan,” tulis Persijap di laman resmi klub.

Baca Juga:

Carlos Franca dan kolega mampu meredam agresivitas Borneo FC yang dikenal buas di kandang lawan dan memaksa pertandingan berakhir tanpa gol.

Meski berstatus sebagai tim promosi dan menjadi satu dari dua wakil Jawa Tengah di Super League musim ini, Persijap justru tampil mengejutkan.

Hasil imbang tanpa gol saat menjamu Borneo FC menjadi bukti bahwa Persijap Jepara bukan lawan yang mudah ditaklukkan, pun oleh Persib Bandung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persib bandung Persijap Persijap Jepara Borneo FC Persib vs Persijap Bojan Hodak Igor Tolic Juara Super League 2025-2026 Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons

  2. Johnny Jansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa?

  3. Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU