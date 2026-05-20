Persib Merendah, Tolak Klaim Juara, Igor Tolic Sentil Bahayanya Borneo FC

Rabu, 20 Mei 2026 – 17:23 WIB
Asisten pelatih Persib Igor Tolic memimpin latihan skuad Maung Bandung menjelang kontra Persijap. Igor Tolic mengingatkan Persib belum juara Super League 2025-2026. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Mayoritas suporter dan pencinta sepak bola tanah air menjagokan Persib Bandung menjadi juara Super League edisi 2025-2026.

Perolehan poin Persib lebih banyak dari pesaing terdekat, Borneo FC, plus status tuan rumah saat menjamu Persijap pada laga terakhir, Sabtu (23/5) mendatang, menjadi alasan.

Di atas kertas, Persib berpeluang merebut kemenangan pada pekan ke-34 Super League 2025-2026, minimal bermain seri kontra Persijap Jepara.

Dengan tiga poin tambahan, minimal satu angka, Persib bakal mencetak hattrick juara, tak peduli Borneo FC berhasil menang kontra Malut United di Stadion Segiri, Samarinda.

Melihat statistik laga kandang Persib musim ini, dari 17 pertandingan, hanya Arema FC yang mampu menahan imbang Persib.

Ada 16 laga dimenangkan tim asuhan Bojan Hodak ini, sedangkan statistik Persijap di partai tandang musim ini hanya mampu menang tiga kali, empat kali imbang, dan sembilan kalah.

Jika mengacu kepada data tersebut Persib lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan daripada Persijap.

Namun, asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolic memilih merendah.

Menurut aisten pelatih Persib Igor Tolic, perjuangan Beckham Putra dan kolega untuk meraih juara belum selesai, ada 90 menit laga untuk dimenangkan.
