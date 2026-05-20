JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Merugi Menjelang Kontra Persijap, Klok & Dua Asisten Pelatih Absen

Persib Merugi Menjelang Kontra Persijap, Klok & Dua Asisten Pelatih Absen

Rabu, 20 Mei 2026 – 09:27 WIB
Persib Merugi Menjelang Kontra Persijap, Klok & Dua Asisten Pelatih Absen - JPNN.com Bali
Kapten Persib Marc Klok terlibat keributan dengan caretaker PSM Makassar Ahmad Amiruddin saat bentrok di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (17/5) lalu. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib merugi menjelang laga terakhir kompetisi Super League 2025-2026 kontra Persijap Jepara, Sabtu (23/5) mendatang.

Persib dipastikan tak bisa diperkuat kapten tim, Marc Klok, pada laga tersebut karena akumulasi kartu kuning.

Kartu kuning ini menjadi yang ketujuh musim ini yang membuat mantan pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta ini harus menjalani hukuman larangan tampil.

Baca Juga:

Selain Marc Klok, Persib tak bisa didampingi dua asisten pelatih Igor Tolic dan Miro Petric.

Keduanya menerima kartu kuning kedua pada saat Persib menantang tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Minggu (17/5) lalu.

Dilansir dari laman Persib, Marc Klok mengaku akan banding atas kartu kuning yang diterima di laga melawan PSM Makassar.

Baca Juga:

“Saya sedih. Saya akan banding kartu kuning itu," ujar Marc Klok.

Marc Klok mendapat kartu kuning setelah terjadi insiden keributan dengan pemain dan caretaker PSM Makassar Ahmad Amirudin.

Persib merugi menjelang laga terakhir kompetisi Super League 2025-2026 kontra Persijap Jepara, Sabtu (23/5) mendatang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persib bandung Persijap Persijap Jepara PSM psm makassar marc klok Igor Tolic Miro Petric Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Tujuh Pemain Pilar Bali United Hengkang? Johnny Jansen Merespons

  2. JohnnyJansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    JohnnyJansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa?

  3. Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU