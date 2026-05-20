Persib Merugi Menjelang Kontra Persijap, Klok & Dua Asisten Pelatih Absen

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib merugi menjelang laga terakhir kompetisi Super League 2025-2026 kontra Persijap Jepara, Sabtu (23/5) mendatang.

Persib dipastikan tak bisa diperkuat kapten tim, Marc Klok, pada laga tersebut karena akumulasi kartu kuning.

Kartu kuning ini menjadi yang ketujuh musim ini yang membuat mantan pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta ini harus menjalani hukuman larangan tampil.

Selain Marc Klok, Persib tak bisa didampingi dua asisten pelatih Igor Tolic dan Miro Petric.

Keduanya menerima kartu kuning kedua pada saat Persib menantang tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Minggu (17/5) lalu.

Dilansir dari laman Persib, Marc Klok mengaku akan banding atas kartu kuning yang diterima di laga melawan PSM Makassar.

“Saya sedih. Saya akan banding kartu kuning itu," ujar Marc Klok.

Marc Klok mendapat kartu kuning setelah terjadi insiden keributan dengan pemain dan caretaker PSM Makassar Ahmad Amirudin.