JohnnyJansen Bicara Kontrak Sambil Menangis, Langsung Pulang ke Belanda, Ada Apa?

Rabu, 20 Mei 2026 – 07:56 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi instruksi kepada gelandang Brandon Wilson saat bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Johnny Jansen blak-blakan mengungkap masa depannya di Bali United. Foto: Instagram@baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Super League musim 2025-2026 tinggal menyisakan satu laga terakhir.

Bali United dijadwalkan menantang Dewa United pada pekan ke-34 di Banten International Stadium, Jumat (22/5) lusa.

Soal posisi Bali United di klasemen Super League 2025-2026 tak perlu dipertanyakan lagi. Apapun hasil laga tersebut, Bali United dipastikan bercokol di papan tengah.

Target manajemen finis di posisi lima besar dipastikan gagal tercapai. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib juru taktik Johnny Jansen yang kontraknya berakhir musim ini?

Jo Jansen, sapaan akrabnya, seusai laga kontra Bhayangkara FC, Minggu (17/5) lalu mengaku sudah ada pembicaraan dengan manajemen terkait hal tersebut.

Namun, alih-alih membicarakan kontrak jangka panjang seperti yang diperoleh Stefano ‘Teco’ Cugurra, Johnny Jansen kemungkinan memilih teken kontrak jangka pendek, semusim.

Keluarga menjadi alasan eks pelatih PEC Zwolle ini enggan memperoleh kontrak jangka panjang dari Bali United.

Yang membuat terharu, Johnny Jansen terlihat mengusap air mata saat awak media menanyakan soal keluarganya yang ditinggal di Belanda.

