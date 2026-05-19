Fabio Lefundes Minta Persijap Jegal Persib, Tolak Lempar Handuk

Selasa, 19 Mei 2026 – 20:48 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes secara blak-blakan menaruh harapan besar agar Persijap menjegal Persib pada laga terakhir Super League, Sabtu (23/5) mendatang. Foto: Instagram @fabiolefundes

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Juru taktik Borneo FC Fabio Lefundes memastikan anak asuhnya menolak menyerah dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026.

Langkah skuad Pesut Etam memburu trofi juara mendadak menemui jalan terjal setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) lalu.

Kegagalan mengamankan poin penuh di markas Laskar Kalinyamat pada pekan ke-33 ini menjadi pukulan telak.

Padahal, kemenangan adalah harga mati demi menjaga momentum juara.

Hasil minor ini pun langsung menempatkan Persib Bandung di atas angin.

Skuad Maung Bandung yang mengoleksi 78 hanya membutuhkan hasil imbang di laga pamungkas kontra Persijap untuk mengunci gelar juara Super League, Sabtu (23/5) mendatang.

Borneo FC di lain sisi harus memenangkan laga kontra Malut United di Stadion Segiri, Samarinda, pada waktu yang sama, sembari berharap Persib tumbang dari Persijap.

Meski nasib meraih trofi kini tak lagi berada di tangan sendiri dan harus bergantung pada hasil tim lain, Fabio Lefundes menegaskan Borneo FC belum habis.

