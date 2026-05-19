PBPI Bali Rilis Website Resmi, Target Padel Jadi Pilar Sport Tourism

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Provinsi Bali mengambil langkah besar dalam memajukan ekosistem olahraga padel di Pulau Dewata.

Mengusung slogan “Going Digital Growing Together”, pengurus PBPI Bali resmi meluncurkan official website di Azana Boutique Hotel, Denpasar, Selasa (19/5).

Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu merapikan tata kelola, pendataan klub, promosi turnamen, hingga sistem perizinan yang terintegrasi di bawah naungan federasi.

Ketua PBPI Bali Erwan Wiyono mengungkapkan bahwa peluncuran website yang dibantu pengembangannya oleh PB PBPI ini sepenuhnya akan dikelola oleh Bali untuk menjawab maraknya pertumbuhan olahraga padel.

"Dengan digitalisasi ini, semua jadi lebih teratur dan terdata.

Klub-klub aktif yang ingin menggelar turnamen kini bisa dengan mudah mendapatkan promosi.

Web ini juga mempermudah proses perizinan yang harus mendapatkan rekomendasi federasi," ujar Erwan Wiyono, Selasa (19/5).

Erwan Wiyono menegaskan visi besar PBPI adalah menjadikan padel sebagai hub utama sekaligus pilar sport tourism di Bali.