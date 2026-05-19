Peluang Juara Borneo FC Menipis, Bek Pesut Etam Blak-blakan Sentil Persib

bali.jpnn.com, JEPARA - Hasil imbang tanpa gol yang diperoleh Borneo FC saat melawan Persijap Jepara pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 membuat peluang skuad Pesut Etam merengkuh gelar juara terasa semakin berat.

Hasil imbang itu membuat jarak poin Borneo FC dengan Persib kian melebar menjadi dua angka. Persib memuncaki klasemen dengan 78 poin, sedangkan Borneo FC 76 angka.

Penentuan gelar juara pun harus ditentukan pada laga terakhir yang berlangsung Sabtu (23/5) mendatang, Persib melawan Persijap, sedangkan Borneo FC kontra Malut United.

"Memang sekarang situasinya menjadi sedikit lebih sulit dibanding sebelumnya, tetapi kami masih punya satu pertandingan kandang lagi.

Kami harus melakukan bagian kami sendiri, terlepas dari apa yang akan terjadi di tempat lain (Persib vs Persijap),” ujar bek asing Borneo FC Cleylton Santos dilansir dari laman I.League.

Menurutnya, pemain telah memberikan kemampuan terbaiknya di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Minggu (17/5) malam saat melawan Persijap.

Namun, pertandingan berjalan sangat sulit sejak awal karena Persijap tampil disiplin dan mampu memanfaatkan dukungan penuh suporter.

Hasil imbang ini membuat Borneo FC hanya bisa berharap Persib gagal meraih poin penuh di laga terakhir melawan Persijap dan skuad Pesut Etam bisa mengalahkan Malut United.