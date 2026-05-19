Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Made Tito is back.

Setelah menepi selama kurang lebih 19 bulan karena bergelut dengan cedera, gelandang muda jebolan Bali United Youth ini kembali ke tim senior saat menantang Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (17/5) lalu.

Meski hanya bermain sebentar sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, pesepak bola kelahiran Denpasar, ini langsung memberikan dampak besar.

Kurang dari 15 menit masuk lapangan, Made Tito berhasil menjebol gawang BFC yang dikawal Aqil Savik pada menit ke-86.

Gol tersebut terasa emosional karena menjadi gol pertamanya sejak September 2024 lalu.

Iya, dalam kurun dua musim terakhir, Made Tito tercatat dua kali mengalami cedera serius yang membuat perkembangannya sempat terhambat.

Musim ini pun belum sepenuhnya mudah. Made Tito baru bermain dalam 13 pertandingan Bali United dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan.

“Saya berterima kasih kepada Coach Johnny yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Kepada Thijmen Goppel juga yang sudah memberikan assist.