Jadwal Super League: Laga Penentu Persib Juara & Persis Solo Degradasi?
bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-34 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir pekan ini.
Laga terakhir kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air ini bergulir pada Jumat (22/5) dan Sabtu (23/5) mendatang.
Untuk waktu pertandingan antara pukul 15.30 WIB, 16.00 WIB dan 19.00 WIB.
Pertandingan terakhir ini sekaligus menjadi penentuan juara Super League 2025-2026, apakah Persib bakal hattrick juara atau Borneo FC bakal menjadi kampiun baru Liga Indonesia.
Laga pekan ini juga menjadi penentu tim yang bakal degradasi ke Liga 2 musim depan, apakah Persis Solo atau Madura United.
Laga pembuka pekan terakhir ini dibuka oleh pertandingan big match Arema FC kontra PSIM Yogyakarta yang bergulir pada Jumat (22/5) sore di Stadion Kanjuruhan, Malang.
Arema FC saat ini menempati peringkat ke-10 dengan 45 angka, sedangkan PSIM Yogyakarta di posisi ke-11 dengan jumlah poin yang sama.
Pertandingan kedua berlangsung pukul 19.00 WIB antara Dewa United melawan Bali United yang berlangsung di Banten International Stadium.
Pertandingan terakhir ini sekaligus menjadi penentuan juara Super League 2025-2026, apakah Persib bakal hattrick juara atau Borneo FC jadi juara baru
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News