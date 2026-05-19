Jadwal Super League: Laga Penentu Persib Juara & Persis Solo Degradasi?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-34 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir pekan ini.

Laga terakhir kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air ini bergulir pada Jumat (22/5) dan Sabtu (23/5) mendatang.

Untuk waktu pertandingan antara pukul 15.30 WIB, 16.00 WIB dan 19.00 WIB.

Pertandingan terakhir ini sekaligus menjadi penentuan juara Super League 2025-2026, apakah Persib bakal hattrick juara atau Borneo FC bakal menjadi kampiun baru Liga Indonesia.

Laga pekan ini juga menjadi penentu tim yang bakal degradasi ke Liga 2 musim depan, apakah Persis Solo atau Madura United.

Laga pembuka pekan terakhir ini dibuka oleh pertandingan big match Arema FC kontra PSIM Yogyakarta yang bergulir pada Jumat (22/5) sore di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Arema FC saat ini menempati peringkat ke-10 dengan 45 angka, sedangkan PSIM Yogyakarta di posisi ke-11 dengan jumlah poin yang sama.

Pertandingan kedua berlangsung pukul 19.00 WIB antara Dewa United melawan Bali United yang berlangsung di Banten International Stadium.