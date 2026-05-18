Lini Serang BFC Tumpul, Paul Munster Kecewa Berat: Buang Banyak Peluang!

Senin, 18 Mei 2026 – 18:14 WIB
Pemain Bali United merayakan gol yang dicetak striker Boris Kopitovic ke gawang Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin. Bali United mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 4 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bali United melakukan balas dendam saat bentrok melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (17/5) sore akhirnya terwujud.

Ricky Fajrin dan kolega berhasil membungkam The Guardian di kandang sendiri dengan skor telak 4 – 1.

Kemenangan besar ini sekaligus menjadi respons atas kekalahan yang dialami Bali United saat leg pertama di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, 7 November 2025 lalu.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster, blak-blakan mengakui lini serang anak asuhnya tumpul dan gagal mengonversi peluang emas menjadi gol.

“Kami memulai pertandingan dengan sangat baik.

Ada banyak peluang untuk mencetak gol, tapi sayangnya penyelesaian akhir kami gagal,” ujar Paul Munster dilansir dari laman I.League.

Namun, alih-alih bangkit, Bhayangkara FC justru berbalik ditekan selepas turun minum.

Setelah striker Bali United Boris Kopitovic menjebol gawang The Guardian pada babak kedua, dua gol kembali bersarang ke gawang Aqil Savik yang dicetak Irfan Jaya dan Made Tito.

TAGS   Bhayangkara FC BFC bali united Paul Munster Bali United vs Bhayangkara FC stadion kapten dipta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

