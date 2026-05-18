Madura United di Ujung Tanduk, Terancam Degradasi, Rakhmad Basuki Buka Suara

bali.jpnn.com, BANTUL - Posisi Madura United di klasemen Super League 2025-2026 kian di ujung tanduk.

Bertandang ke Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Minggu (17/5) malam, Madura United harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk 1-2 dari PSIM Yogyakarta.

Dua gol PSIM Yogyakarta tercipta di babak pertama lewat aksi Ezequial Vidal menit ke-18 yang melepaskan sontekan terarah kaki kirinya dan tendangan akrobatik Muhammad Iqbal di menit ke-34.

Satu gol balasan Madura United diciptakan Junior Brandao pada menit ke-62.

Kekalahan tipis ini membuat posisi Madura United di papan klasemen semakin kritis dan mengkhawatirkan.

Dengan kompetisi yang menyisakan laga-laga pamungkas, mereka kini harus berjuang ekstra keras demi menyelamatkan diri dari ancaman degradasi, bersaing dengan Persis Solo.

"Pertandingan yang luar biasa. Intensitasnya sangat tinggi.

Kami mengucapkan selamat kepada PSIM yang mendapat tiga poin.