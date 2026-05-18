Teror Borneo FC Tersendat, Lefundes Dongkol Pemain Bermain di Bawah Standar

bali.jpnn.com, JEPARA - Langkah Borneo FC melanjutkan teror ke Persib Bandung tersendat pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026.

Melakoni laga tandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam, Borneo FC dipaksa bermain imbang 0 – 0 oleh Persijap.

Kegagalan memetik poin penuh ini menjadi pukulan telak bagi Borneo FC.

Skuad Pesut Etam kehilangan momentum emas untuk terus menempel ketat Persib Bandung dalam perburuan sengit takhta juara musim ini.

Dengan hasil minor ini, Pesut Etam tertahan di posisi runner-up dengan koleksi 76 poin.

Borneo FC tertinggal dua angka dari Persib Bandung yang semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 78 poin.

Hasil ini membuat pelatih Borneo FC Fabio Lefundes dongkol.

Juru taktik asal Brasil ini mengakui pemain Borneo FC tampil di bawah standar pada babak pertama.