Mario Lemos: Persijap Lebih Layak Menang, Borneo FC Rugi Banyak

bali.jpnn.com, JEPARA - Pertandingan dengan tensi tinggi hadir pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam pukul 19.00 WIB.

Tuan rumah Persijap dengan gagah berani tampil meyakinkan saat memaksa tim calon juara Borneo FC bermain imbang dengan skor 0 – 0.

Hasil imbang ini sangat merugikan bagi Borneo FC, tetapi menyenangkan bagi tuan rumah Persijap.

Tambahan satu poin membuat Persijap kini mengoleksi 35 poin dan masih ada di peringkat ke-13.

Dari 33 laga yang telah bergulir, Persijap mencatat sembilan kali menang, delapan kali imbang dan 16 kali kalah.

Bagi Borneo FC, hasil imbang ini membuat peluang mereka untuk meraih gelar juara Super League kian menipis.

Pasalnya, pada momen yang bersamaan, Persib Bandung mampu menang 2-1 atas PSM Makassar di laga tandang di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Borneo FC masih berada di peringkat kedua dengan 76 poin, hasil dari 24 kali menang, empat kali seri dan lima kali kalah.