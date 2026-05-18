Jean Paul van Gastel Puas Bikin Madura United tak Berkutik, Ini Kuncinya

bali.jpnn.com, BANTUL - Pelatih PSIM Yogykarta Jean Paul Van Gastel tersenyum semringah seusai Laskar Mataram membungkam Madura United pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) malam dengan skor 2 – 1.

Jean Paul van Gastel puas dengan apa yang ditampilkan anak asuhannya di laga kali ini, khususnya di babak pertama.

“Saya rasa di babak pertama kami bermain dengan luar biasa.

Tim bermain dengan sangat bagus, menciptakan banyak peluang dan terpenting adalah bisa mencetak dua gol,” kata Jean Paul van Gastel dilansir dari laman I.League.

Dua gol PSIM Yogyakarta tercipta di babak pertama lewat aksi Ezequial Vidal menit ke-18 yang melepaskan sontekan terarah kaki kirinya dan tendangan akrobatik Muhammad Iqbal di menit ke-34.

Satu gol balasan Madura United diciptakan Junior Brandao pada menit ke-62.

Ini juga menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi PSIM Makassar setelah pekan sebelumnya menang 2-0 atas Malut United.

Sebelumnya PSIM Yogyakarta sempat puasa kemenangan di delapan laga secara beruntun.