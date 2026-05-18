Persib Selangkah Lagi Hattrick Juara, Igor Tolic Puji Perlawanan PSM Makassar

Senin, 18 Mei 2026 – 08:49 WIB
Pemain Persib merayakan gol yang dicetah Thom Haye ke gawang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin (17/5) malam. Persib mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 - 1. Foto: Persib

bali.jpnn.com, PAREPARE - Jalan Persib Bandung mencetak hattrick juara Super League kian mulus.

Bertandang ke Stadion BJ Habibie, Pare-Pare pada laga pekan ke-33 Super League 202502026, Minggu (17/5) malam, Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 2 – 1.

Dua gol Persib Bandung dicetak gelandang Thom Haye pada menit ke-33 dan pemain belakang Julio Cesar menit ke-90 + 7.

Satu-satunya gol PSM Makassar dicetak sang kapten, Yuran Fernandes menit ke-54.

"Ini pertandingan yang tidak mudah.

Kami datang ke sini (Stadion BJ Habibie, Pare-pare) untuk memperjuangkan kemenangan dan bisa mewujudkannya," kata asisten pelatih Persib Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Igor Tolic mengakui skuad Pangeran Biru sempat dibuat frustasi di babak pertama oleh Yuran Fernandes dan kolega.

Alur permainan baru pecah setelah gol pemecah kebuntuan lahir dari gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye.

