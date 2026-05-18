Klasemen Super League Setelah Bali United, Persib & PSIM Menang: MU Rawan Degradasi

DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah empat laga pekan ke-33 bergulir di empat stadion berbeda kemarin.

Bali United melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Kapten Dipta Gianyar; PSM Makassar menantang Persib di Stadion BJ Habibie, Pare-pare; PSIM versus Madura United (MU) di Stadion Sultan Agung, Bantul dan Persijap kontra Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali United berhasil mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor telak 4 – 1.

Dua gol Bali United lahir pada babak pertama yang dicetak striker Boris Kopitovic menit ke-29 dan 40 menit.

Dua gol lainnya dicetak Irfan Jaya menit ke-70 dan Made Tito menit ke-86.

Gol balasan Bhayangkara FC dicetak Moussa Sidibe menit ke-62.

Hasil ini tidak mempengaruhi komposisi kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United bertahan di peringkat kedelapan dengan 48 poin, hasil dari 13 kali kemenangan, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.