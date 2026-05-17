Persijap Paksa Borneo FC Bermain Imbang, Jalan Persib Menuju Juara Kian Mulus

Minggu, 17 Mei 2026 – 22:18 WIB
Pemain Persijap berduel dengan pemain Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam. Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor akhir 0 - 0 . Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Laga dengan tensi tinggi hadir pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam pukul 19.00 WIB.

Tuan rumah Persijap dengan gagah berani tampil meyakinkan saat memaksa tim calon juara Borneo FC bermain imbang dengan skor 0 – 0.

Hasil imbang ini sangat merugikan bagi Borneo FC, tetapi menyenangkan bagi tuan rumah Persijap.

Gegara hasil ini langkah Borneo FC untuk merengkuh gelar juara Super League 2026-2026 kian berat.

Borneo FC kini berjarak dua poin dengan Persib Bandung yang memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan 78 poin.

Itu artinya, peluang Persib mencetak hattrick juara Super League sangat terbuka, mengingat pada laga terakhir bakal menantang Persijap di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5) mendatang.

Borneo FC sebenarnya juga bermain di kandang sendiri, Stadion Segiri, Samarinda, pada laga terakhir melawan Malut United, pada waktu yang sama.

Namun, di atas kertas, Persib kemungkinan bisa mengalahkan Persijap, pun dengan Borneo FC membungkam Malut United.

