10 Pemain PSIM Bikin Madura United tak Berkutik, Tim Tamu Rawan Degradasi

bali.jpnn.com, BANTUL - Pertandingan dramatis tersaji pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) malam.

Tuan rumah PSIM Yogyakarta yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-85 setelah wasit mengganjar kartu merah Donny Warmerdam, berhasil mengakhiri perlawanan Madura United dengan skor 2 – 1.

Laskar Mataram berhasil unggul dua gol pada babak pertama melalui gol yang dicetak Ezequiel Vidal menit ke-17 dan Muhammad Iqbal menit ke-33.

Pada babak kedua, Madura United hanya berhasil membalas satu gol melalui striker Junior Brandao menit ke-61.

Sayang keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan Madura United untuk mencetak gol penyama kedudukan maupun mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Pemain PSIM Yogyakarta tampil menekan sejak menit awal pertandingan.

Hasilnya, memanfaatkan umpan Riyatno Abiyoso, pemain asing PSIM Yogyakarta Ezequiel Vidal berhasil menjebol gawang Dicky Indrayana menit ke-17.

Pada menit ke-33, PSIM Yogyakarta menggandakan keunggulan dengan tendangan akrobatik yang yang tak mampu dibendung kiper Madura United.