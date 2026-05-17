JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jalan Juara Persib Bandung Kian Mulus, Bungkam PSM Makassar 2 – 1

Jalan Juara Persib Bandung Kian Mulus, Bungkam PSM Makassar 2 – 1

Minggu, 17 Mei 2026 – 21:31 WIB
Jalan Juara Persib Bandung Kian Mulus, Bungkam PSM Makassar 2 – 1 - JPNN.com Bali
Pemain belakang Persib Bandung Patricio Matricardi menyundul bola setelah berduel dengan pemain PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Minggu (17/5) malam. Persib mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 2 - 1. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, PAREPARE - Jalan Persib Bandung mencetak hattrick juara Super League kian mulus.

Bertandang ke Stadion BJ Habibie, Pare-Pare pada laga pekan ke-33 Super League 202502026, Minggu (17/5) malam, Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 2 – 1.

Dua gol Persib Bandung dicetak gelandang Thom Haye pada menit ke-33 dan pemain belakang Julio Cesar menit ke-90 + 7.

Baca Juga:

Satu-satunya gol PSM Makassar dicetak sang kapten, Yuran Fernandes menit ke-54.

Dengan hasil ini, jalan Persib menuju juara Super League musim ini kian.

Skuad Pangeran Biru kini mengoleksi 78 poin, unggul dua angka dari Borneo FC yang bermain imbang 0 – 0 kontra tuan rumah Persijap pada jam yang sama di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Baca Juga:

Penentuan gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 23 Mei 2026.

Pada pertandingan lain, Borneo FC menantang Malut United di Stadion Segiri, Samarinda, pada waktu yang sama.

Jalan Persib Bandung mencetak hattrick juara Super League kian mulus setelah mengalahkan tuan rumah PSM Makassar, Minggu (17/5) malam di Stadion BJ Habibie
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persib bandung psm makassar PSM PSM vs Persib PSM Makassar vs Persib Bandung Super League 2025-2026 Juara Super League 2025-2026 Stadion BJ Habibie Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter

  2. Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen!

  3. Paul Munster Bidik Poin Penuh di Stadion Dipta, Ogah Dikudeta Bali United - JPNN.com Bali

    Paul Munster Bidik Poin Penuh di Stadion Dipta, Ogah Dikudeta Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU