Jalan Juara Persib Bandung Kian Mulus, Bungkam PSM Makassar 2 – 1

bali.jpnn.com, PAREPARE - Jalan Persib Bandung mencetak hattrick juara Super League kian mulus.

Bertandang ke Stadion BJ Habibie, Pare-Pare pada laga pekan ke-33 Super League 202502026, Minggu (17/5) malam, Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 2 – 1.

Dua gol Persib Bandung dicetak gelandang Thom Haye pada menit ke-33 dan pemain belakang Julio Cesar menit ke-90 + 7.

Satu-satunya gol PSM Makassar dicetak sang kapten, Yuran Fernandes menit ke-54.

Dengan hasil ini, jalan Persib menuju juara Super League musim ini kian.

Skuad Pangeran Biru kini mengoleksi 78 poin, unggul dua angka dari Borneo FC yang bermain imbang 0 – 0 kontra tuan rumah Persijap pada jam yang sama di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Penentuan gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 23 Mei 2026.

Pada pertandingan lain, Borneo FC menantang Malut United di Stadion Segiri, Samarinda, pada waktu yang sama.