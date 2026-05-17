Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bali United untuk menuntaskan dendam lama terhadap Bhayangkara FC (BFC) akhirnya terbayar lunas pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026.

Berstatus sebagai tuan rumah, Ricky Fajrin dan kolega sukses membungkam The Guardian dengan skor telak 4-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Minggu (17/5) sore.

Kemenangan meyakinkan ini menjadi jawaban instan atas kekalahan 1-2 yang diderita Serdadu Tridatu pada leg pertama di Lampung, November 2025 lalu.

Striker Bali United Boris Kopitovic menjadi bintang di babak pertama lewat brace kilatnya pada menit ke-29 dan ke-40.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Moussa Sidibe di menit ke-62.

Namun, Bali United enggan kehilangan momentum.

Irfan Jaya dan Made Tito sukses menyempurnakan pesta gol tuan rumah pada menit ke-70 dan 86, sekaligus mengunci kemenangan menjadi 4-1.

Hasil memuaskan ini pun sukses membuat sang pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah di pinggir lapangan.