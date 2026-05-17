JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter

Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter

Minggu, 17 Mei 2026 – 21:05 WIB
Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah di pinggir lapangan saat menyaksikan Bali United membungkam Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta 4 - 1, Minggu (17/5) sore. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bali United untuk menuntaskan dendam lama terhadap Bhayangkara FC (BFC) akhirnya terbayar lunas pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026.

Berstatus sebagai tuan rumah, Ricky Fajrin dan kolega sukses membungkam The Guardian dengan skor telak 4-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Minggu (17/5) sore.

Kemenangan meyakinkan ini menjadi jawaban instan atas kekalahan 1-2 yang diderita Serdadu Tridatu pada leg pertama di Lampung, November 2025 lalu.

Baca Juga:

Striker Bali United Boris Kopitovic menjadi bintang di babak pertama lewat brace kilatnya pada menit ke-29 dan ke-40.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Moussa Sidibe di menit ke-62.

Namun, Bali United enggan kehilangan momentum.

Baca Juga:

Irfan Jaya dan Made Tito sukses menyempurnakan pesta gol tuan rumah pada menit ke-70 dan 86, sekaligus mengunci kemenangan menjadi 4-1.

Hasil memuaskan ini pun sukses membuat sang pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah di pinggir lapangan.

Pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah di pinggir lapangan saat menyaksikan Bali United membungkam Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta 4 - 1
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Bhayangkara FC suporter Bali United vs Bhayangkara FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter
  2. Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen!

  3. Paul Munster Bidik Poin Penuh di Stadion Dipta, Ogah Dikudeta Bali United - JPNN.com Bali

    Paul Munster Bidik Poin Penuh di Stadion Dipta, Ogah Dikudeta Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU