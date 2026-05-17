Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter
bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bali United untuk menuntaskan dendam lama terhadap Bhayangkara FC (BFC) akhirnya terbayar lunas pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026.
Berstatus sebagai tuan rumah, Ricky Fajrin dan kolega sukses membungkam The Guardian dengan skor telak 4-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Minggu (17/5) sore.
Kemenangan meyakinkan ini menjadi jawaban instan atas kekalahan 1-2 yang diderita Serdadu Tridatu pada leg pertama di Lampung, November 2025 lalu.
Striker Bali United Boris Kopitovic menjadi bintang di babak pertama lewat brace kilatnya pada menit ke-29 dan ke-40.
Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Moussa Sidibe di menit ke-62.
Namun, Bali United enggan kehilangan momentum.
Irfan Jaya dan Made Tito sukses menyempurnakan pesta gol tuan rumah pada menit ke-70 dan 86, sekaligus mengunci kemenangan menjadi 4-1.
Hasil memuaskan ini pun sukses membuat sang pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah di pinggir lapangan.
Pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah di pinggir lapangan saat menyaksikan Bali United membungkam Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta 4 - 1
