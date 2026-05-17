Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persijap vs Borneo FC: Teror Calon Juara

bali.jpnn.com, JEPARA - Duel big match tersaji pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam.

Tuan rumah Persijap Jepara menantang calon juara Super League 2025-2026 Borneo FC pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar atau streaming Vidio.com.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, 24 Agustus 2025, Borneo FC berhasil membungkam Persijap dengan skor 3 – 1.

Oleh karena itu, Persijap mengusung misi balas dendam melawan calon juara Super League, sekaligus memperbaiki posisi tim di papan klasemen.

Pelatih Persijap Mario Lemos tetap ingin pemainnya mempersembahkan permainan terbaik dan memenangi laga home terakhir musim ini meski telah lepas dari ancaman degradasi.

“Persiapan kami lancar dan siap menghadapi pertandingan penting ini,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Yang membuatnya senang, pemain Persijap bakal bermain lebih enjoy, tetapi tetap bertanggung jawab.