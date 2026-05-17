Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Persib: Laga Penentu Juara

bali.jpnn.com, PAREPARE - Duel big match tersaji pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Minggu (17/5) malam.

Tuan rumah PSM Makassar menantang calon juara Super League 2025-2026 Persib Bandung pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion BJ Habibie, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar atau streaming Vidio.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu sebanyak 17 kali di kompetisi tertinggi Liga Indonesia, PSM Makassar menang tujuh kali, sementara Persib enam kemenangan, tiga laga berakhir imbang.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 27 Desember 2025 silam, Persib mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 1 – 0.

Oleh karena itu, PSM Makassar ingin balas dendam atas kekalahan pada leg pertama sekaligus memperbaiki posisi tim di papan klasemen.

Caretaker PSM Makassar Ahmad Amiruddin menargetkan timnya bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung.

Menurutnya, terakhir PSM bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada 2023 lalu di kandang sendiri.