Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ambisi Bali United melakukan balas dendam saat bentrok melawan Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (17/5) sore akhirnya terwujud.

Ricky Fajrin dan kolega berhasil membungkam The Guardian di kandang sendiri dengan skor telak 4 – 1.

Kemenangan besar ini sekaligus menjadi respons atas kekalahan yang dialami Bali United saat leg pertama di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, 7 November 2025 lalu.

Pada laga tersebut, Bali United takluk dari BFC dengan skor 1 – 2.

Dua gol Bali United lahir pada babak pertama yang dicetak striker Boris Kopitovic menit ke-29 dan 40 menit.

Dua gol lainnya dicetak Irfan Jaya menit ke-70 dan Made Tito menit ke-86.

Gol balasan Bhayangkara FC dicetak Moussa Sidibe menit ke-62.

Ambisi Bali United melakukan balas dendam terlihat sejak menit awal pertandingan.