Milo Terharu Persis Jaga Asa Bertahan di Super League, Puji Militansi Pemain

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menjaga asa untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air.

Berlaga di Stadion Manahan, Laskar Sambernyawa berhasil menumbangkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026, Sabtu (16/5).

Gol tunggal kemenangan Persis Solo dicetak bek asing Luka Dumancic pada menit ke-75.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija tidak bisa menyembunyikan rasa lega dan bangganya.

Menurut Milo, sapaan akrabnya, poin penuh ini diraih berkat militansi dan perjuangan tanpa lelah para pemainnya hingga peluit panjang berbunyi.

“Ini adalah pertandingan yang besar dan sangat penting.

Ditambah lagi, kami mendapatkan atmosfer yang luar biasa dari suporter di Stadion Manahan,” ujar Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Milomir Seslija mengakui meredam perlawanan Dewa United bukanlah perkara mudah.