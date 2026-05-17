Klasemen Super League Setelah Persija & Persis Menang: Siapa Bakal Degradasi?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 kembali bergerak dinamis setelah tiga laga pekan ke-33 bergulir di tiga stadion berbeda kemarin.

Persik melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kediri; Persis menantang Dewa United (DU) di Stadion Manahan, Solo dan Malut United versus Persita di Stadion Kie Raha, Ternate.

Di Stadion Brawijaya, Kediri, tim tamu Persija membungkam tuan rumah Persik Kediri dengan skor 3 – 1.

Persik Kediri unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Enrique menit ke-23.

Namun, penyerang sayap Persija Rayhan Hannan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1 – 1 pada menit ke-25.

Pada babak kedua, Persija akhirnya keluar jadi pemenang setelah striker Gustavo Almeida mencetak brace pada menit ke-63 dan 65.

Hasil ini membuat Persija mengunci peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 68 poin, hasil dari 21 kali menang, lima kali seri dan tujuh kali kalah.

Persik Kediri tertahan di posisi ke-12 dengan 39 angka, hasil dari 11 kali menang, enam kali seri dan 16 kali kalah.