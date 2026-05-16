Koster Minta Giri Prasta Bawa Bali Tembus Lima Besar PON 2027

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menaruh harapan besar pada kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali periode 2026–2030.

Di bawah komando I Nyoman Giri Prasta, KONI Bali ditargetkan mampu merebut kembali posisi lima besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII yang akan digelar di NTB dan NTT.

Target tinggi ini disampaikan langsung Gubernur Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (15/5) kemarin.

Target masuk lima besar bukan tanpa alasan.

Sebelumnya, kontingen Provinsi Bali sempat menorehkan prestasi gemilang dengan menduduki peringkat kelima pada PON XX di Papua.

Namun, posisi tersebut sempat merosot ke peringkat ketujuh pada ajang PON XXI di Aceh-Medan.

Koster optimistis, di bawah kepemimpinan Giri Prasta yang baru saja terpilih untuk masa bakti empat tahun ke depan, prestasi olahraga Bali akan kembali meroket.

“Saya yakin setiap pemimpin memiliki tujuan dan motivasi untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya.