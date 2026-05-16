Persis Bungkam Dewa United, Jaga Asa Bertahan di Super League, tetapi

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menjaga asa bertahan di Super League musim depan.

Bertanding di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/7) malam, Persis berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Persis Solo pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 dicetak pemain belakang Luka Dumancic menit ke-75.

Kemenangan tipis ini tidak mengubah posisi Persis Solo di papan klasemen Super League.

Sutanto Tan dan kolega masih menempati peringkat ke-16 dengan 31 poin, hasil dari tujuh kali menang, 10 kali seri dan 16 kali kalah.

Jarak poin Persis Solo dengan Madura United yang berada di peringkat ke-15 kini tinggal satu poin.

Namun, Madura United baru akan bertanding pada pekan ke-33 Super League kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (17/5) besok.

Jika Madura United bisa mengalahkan PSIM Yogyakarta, perjuangan Persis Solo bertahan di Super League, dipastikan pupus.