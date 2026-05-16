Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persis vs DU, Teror Degradasi Jadi Beban

bali.jpnn.com, SOLO - Duel hidup mati tersaji pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026, Sabtu (16/5) malam ini.

Tuan rumah Persis dijadwalkan menantang Dewa United (DU) di Stadion Manahan, Solo, pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Manahan, Solo, tak perlu khawatir.

Laga ini bisa Anda saksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Persis Solo untuk lepas dari teror degradasi.

Persis Solo menjadi tim yang berpeluang terjun ke Liga 2, mendampingi PSBS Biak dan Semen Padang, musim depan.

Persis Solo kini masih ada di peringkat ke-16 atau batas teratas zona degradasi dengan koleksi 28 poin.

Catatan ini terpaut empat poin dari Madura United yang kini ada di peringkat ke-15 dengan koleksi 32 poin.