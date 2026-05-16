Laga Terakhir di Dipta, Johnny Jansen Bidik Tiga Poin dari Bhayangkara FC

Sabtu, 16 Mei 2026 – 15:26 WIB
Pelatih Johnny Jansen memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (16/5) menjelang laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 kontra Bhayangkara FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (17/5) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, bersiap menggelar pesta penutup kompetisi Super League musim 2025-2026.

Bali United dijadwalkan melakoni laga kandang pamungkas musim ini dengan menjamu Bhayangkara FC, Minggu (17/5) sore.

Menatap duel krusial di depan publik sendiri, pelatih Johnny Jansen memastikan Bali United dalam kondisi siap tempur.

Bali United mengincar kemenangan demi memperbaiki posisi tim di papan klasemen Super League 2025.-2026.

"Kami ingin memperagakan permainan sepak bola yang atraktif dan berkualitas, sama seperti performa apik kami di putaran pertama lalu," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski mengusung optimisme tinggi, juru taktik asal Belanda ini enggan anak asuhnya lengah.

Evaluasi mendalam telah dilakukan agar kesalahan di laga-laga sebelumnya tidak terulang di partai penentu ini.

Pada laga terakhir, Bali United takluk dari tim tamu Borneo FC karena lengah pada menit-menit akhir pertandingan.

Bali United dijadwalkan melakoni laga kandang pamungkas musim ini dengan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC, Minggu (17/5) sore.
TAGS   stadion kapten dipta Johnny Jansen bali united Bhayangkara FC Bali United vs Bhayangkara FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Borneo FC

