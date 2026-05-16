Laga Terakhir di Dipta, Johnny Jansen Bidik Tiga Poin dari Bhayangkara FC

bali.jpnn.com, GIANYAR - Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, bersiap menggelar pesta penutup kompetisi Super League musim 2025-2026.

Bali United dijadwalkan melakoni laga kandang pamungkas musim ini dengan menjamu Bhayangkara FC, Minggu (17/5) sore.

Menatap duel krusial di depan publik sendiri, pelatih Johnny Jansen memastikan Bali United dalam kondisi siap tempur.

Bali United mengincar kemenangan demi memperbaiki posisi tim di papan klasemen Super League 2025.-2026.

"Kami ingin memperagakan permainan sepak bola yang atraktif dan berkualitas, sama seperti performa apik kami di putaran pertama lalu," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski mengusung optimisme tinggi, juru taktik asal Belanda ini enggan anak asuhnya lengah.

Evaluasi mendalam telah dilakukan agar kesalahan di laga-laga sebelumnya tidak terulang di partai penentu ini.

Pada laga terakhir, Bali United takluk dari tim tamu Borneo FC karena lengah pada menit-menit akhir pertandingan.