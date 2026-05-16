Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Persija, Duel Berkelas Tim Klasik

KEDIRI - Duel big match kembali tersaji pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026, Sabtu (16/5) hari ini.

Tuan rumah Persik dijadwalkan menantang tim ibu kota Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kediri, pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, tak perlu khawatir.

Laga tim klasik era Perserikatan ini bisa Anda saksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu 11 kali di era Liga 1 dengan hasil Persik menang dua kali, Persija meraih kemenangan tujuh kali, dua laga berakhir imbang.

Pada leg pertama 10 November 2025 lalu, Persik Kediri kalah dari Persija dengan skor 1 – 3.

Oleh karena itu, laga ini menjadi ajang balas dendam tim Persik sekaligus memperbaiki rekor pertemuan kedua tim yang berpihak ke Persija.

Menurut pelatih Persik Marcos Reina, kemenangan atas Persija memiliki makna penting meski skuad Macan Putih terhindar dari zona degradasi.