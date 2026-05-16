PS Badung Bidik Tiket Promosi ke Liga Nusantara, Koster: Jaga Profesionalisme

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen, pelatih dan pemain PS Badung berkesempatan bersilaturahmi dengan Gubernur Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Jumat (15/5) kemarin.

Silaturahmi ini berlangsung setelah PS Badung menjuarai Liga 4 Piala Gubernur Bali 2025-2026 dan bersiap tampil pada putaran nasional akhir Mei ini.

PS Badung segera bertolak ke Tangerang pada 28 Mei untuk berjuang menembus Liga Nusantara, akronim Liga 3 Indonesia.

Ketua Tim PS Badung I Wayan Sugita Putra mengatakan timnya kini tengah memasuki fase akhir persiapan menuju seri nasional Liga 4 yang mulai diputar pada 30 Mei 2026.

Pada babak 64 besar, PS Badung tergabung dalam satu grup bersama wakil Kalimantan Barat, Kuningan, dan tuan rumah Tangerang.

Menurut Sugita, PS Badung berkekuatan 30 pemain plus ofisial.

Ia optimistis timnya mampu melangkah jauh hingga menembus enam besar nasional.

“Setiap babak dibagi dalam grup berisi empat tim.