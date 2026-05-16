Respek Tingkat Tinggi Persebaya Layak Ditiru, Bantai SP Tanpa Selebrasi Berlebihan

bali.jpnn.com, PADANG - Persebaya Surabaya sukses menyudahi penantian 11 tahun mereka untuk meraih tiga poin di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Menghadapi Semen Padang (SP) pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026, Jumat (15/5) sore kemarin, Green Force tampil luar biasa dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 7-0.

“Penantian 11 tahun, menang di Minang,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Yang patut diapresiasi, pemain Persebaya menunjukkan respek tingkat tinggi pada laga terakhir Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim.

Meski menang telak, pemain Persebaya tidak melakukan selebrasi berlebihan setiap mencetak gol ke gawang lawan yang dipastikan degradasi ke Liga 2 musim depan.

“Dengan rando hati untuak Semen Padang FC. Hari ko indak labiah dari pertandingan.

Indak ado selebrasi balibiah. Yang ado cuma rasa hormat untuak tim yang bajuang sampe abias pertandingan,” tulis Persebaya lagi.

“Tarimo kasih sambutannyo, sampai basua di Super League sacepaknyo yo,” tulisnya.