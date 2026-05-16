JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Respek Tingkat Tinggi Persebaya Layak Ditiru, Bantai SP Tanpa Selebrasi Berlebihan

Respek Tingkat Tinggi Persebaya Layak Ditiru, Bantai SP Tanpa Selebrasi Berlebihan

Sabtu, 16 Mei 2026 – 08:45 WIB
Respek Tingkat Tinggi Persebaya Layak Ditiru, Bantai SP Tanpa Selebrasi Berlebihan - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya dan staf pelatih menunjukkan respek tingkat tinggi saat akhir laga dengan mengikuti pemain lawan menyanyikan hymne di depan suporter Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, kemarin. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, PADANG - Persebaya Surabaya sukses menyudahi penantian 11 tahun mereka untuk meraih tiga poin di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Menghadapi Semen Padang (SP) pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026, Jumat (15/5) sore kemarin, Green Force tampil luar biasa dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 7-0.

“Penantian 11 tahun, menang di Minang,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Baca Juga:

Yang patut diapresiasi, pemain Persebaya menunjukkan respek tingkat tinggi pada laga terakhir Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim.

Meski menang telak, pemain Persebaya tidak melakukan selebrasi berlebihan setiap mencetak gol ke gawang lawan yang dipastikan degradasi ke Liga 2 musim depan.

Dengan rando hati untuak Semen Padang FC. Hari ko indak labiah dari pertandingan.

Baca Juga:

Indak ado selebrasi balibiah. Yang ado cuma rasa hormat untuak tim yang bajuang sampe abias pertandingan,” tulis Persebaya lagi.

“Tarimo kasih sambutannyo, sampai basua di Super League sacepaknyo yo,” tulisnya.

Yang patut diapresiasi, pemain Persebaya menunjukkan respek tingkat tinggi pada laga terakhir Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Semen Padang Semen Padang vs Persebaya Stadion Haji Agus Salim Bernardo Tavares Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Raih Predikat Lulus Bersyarat dari AFC, Terkendala Lisensi Pelatih Fisik - JPNN.com Bali

    Bali United Raih Predikat Lulus Bersyarat dari AFC, Terkendala Lisensi Pelatih Fisik

  2. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  3. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU