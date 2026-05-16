Bernardo Tavares Ungkap Celah Persebaya, Bikin Kecewa, Bisa Masalah Lawan Persik!

bali.jpnn.com, PADANG - Persebaya mengamuk di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore.

Menghadapi tuan rumah Semen Padang pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA pada laga perdana pekan ke-33 Super League 2025-2026, Persebaya menang telak dengan skor 0 – 7.

Meski menang telak, pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak puas dengan penampilan skuad The Green Force.

Bernardo Tavares justru melihat sejumlah catatan yang wajib dibenahi sebelum menghadapi Persik pada laga terakhir kompetisi Super League musim ini.

“Skornya memang besar, tetapi pertandingannya tidak semudah itu,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PSM Makassar ini menyoroti menurunnya reaksi pemain saat kehilangan bola pada menit akhir babak pertama.

Menurut Bernardo Tavares, situasi itu tidak boleh terulang ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda seperti Persik.

“Kami tidak cukup bagus dalam reaksi ketika kehilangan bola pada 10 sampai 15 menit terakhir babak pertama.