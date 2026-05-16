Klasemen Super League Setelah Persebaya & Arema FC Pesta Gol: SP & PSBS Terpuruk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-33 bergulir di dua stadion berbeda kemarin (15/5).

Semen Padang (SP) menantang Persebaya di Stadion Haji Agus Salim, sedangkan PSBS Biak melawan Arema FC di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Yang menarik, dua tim asal Jawa Timur, Persebaya dan Arema FC sama-sama pesta gol atas lawan-lawannya.

Persebaya berhasil membantai tuan ruman Semen Padang dengan skor telak 7 – 0.

Babak pertama, Persebaya menjebol gawang Semen Padang yang dikawal Ade Kristiano dengan duo gol yang dicetak Francisco Rivera menit ke-15 dan Catur Pamungkas menit ke-18.

Lima gol lainnya dicetak pada babak kedua.

Kapten Persebaya Bruno Moreira mencetak gol ketiga skuad Bajol Ijo pada awal pertandingan menit ke-49.

Petaka terjadi ketika Semen Padang harus kehilangan kiper Ade Kristiano pada menit ke-60 gegara menerima kartu kuning kedua.