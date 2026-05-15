Misi Sapu Bersih Berlanjut, Arema FC Gasak PSBS Biak 5 – 2

Jumat, 15 Mei 2026 – 21:39 WIB
Striker Arema FC Dalberto Luan berduel dengan pemain PSBS Biak di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (15/5) malam. Arema FC mengalahkan PSBS Biak dengan skor 5 - 2. Foto: Instagram @psbsofficial

bali.jpnn.com, BANTUL - Target Arema FC sapu bersih pada dua laga terakhir Super League 2025-2026 mulai terwujud.

Pada laga pekan ke-33 kontra tuan rumah PSBS Biak di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (15/5) malam, Arema FC berhasil memenangkan laga dengan skor akhir 2 – 5.

PSBS Biak mencetak dua gol melalui Mohcine Hassan menit ke-29 dan Luquinhas dari titik putih menit ke-45 + 4.

Lima gol Arema FC dicetak dua penyerang haus gol yang sama-sama mencetak brace, Joel Vinocius pada menit ke-40 dan 44, serta Dalberto menit ke 41 dan 90 + 2 dari titik putih.

Satu gol lagi dicetak mantan pemain Persija, Gustavo Franca menit ke-20.

Kedua kesebelasan memulai pertandingan dengan tempo sedang.

Arema FC yang bertindak sebagai tim tamu mulai melancarkan serangan, tetapi berhasil dipatahkan lini pertahanan PSBS Biak.

Setelah ancaman dari Joel Vinicius pada menit awal pertandingan, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-20.

TAGS   PSBS Biak arema fc PSBS Biak vs Arema FC Stadion Sultan Agung Super League 2025-2026

