Anomali Persebaya saat Gilas Semen Padang, Taktik Bernardo Tavares Efektif

bali.jpnn.com, PADANG - Persebaya mengamuk di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore.

Menghadapi tuan rumah Semen Padang pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA pada laga perdana pekan ke-33 Super League 2025-2026, Persebaya menang telak dengan skor 0 – 7.

Yang menarik, Persebaya mencatatkan statistik fantastik pada laga ini.

Jika pada laga sebelumnya Persebaya bermain negatif, lebih banyak bertahan dan mengandalkan counter attack, tetapi pada pertandingan ini skuad The Green Force bermain lebih agresif.

Meski Persebaya kalah bola, hanya 49 persen, dibandingkan tuan rumah Semen Padang dengan 51, tetapi Bruno Moreira dan kolega unggul segalanya.

Pemain Persebaya melepaskan 19 kali shots on target, 10 di antaranya tepat sasaran, sedangkan tuan rumah hanya mencetak 11 kali tembakan, tetapi hanya satu yang mengarah ke gawang Andika Ramadhan.

Yang menarik, passing kedua kesebelasan hampir berimbang.

Pemain Semen Padang mencetak 444 kali operan, 374 di antaranya tepat sasaran dengan akurasi passing 84 persen.