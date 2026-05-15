JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Anomali Persebaya saat Gilas Semen Padang, Taktik Bernardo Tavares Efektif

Anomali Persebaya saat Gilas Semen Padang, Taktik Bernardo Tavares Efektif

Jumat, 15 Mei 2026 – 18:54 WIB
Anomali Persebaya saat Gilas Semen Padang, Taktik Bernardo Tavares Efektif - JPNN.com Bali
Pemain Semen Padang memenangkan duel dengan pemain Persebaya saat bentrok di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore. Persebaya mengalahkan Semen Padang dengan skor 7 - 0. Foto: Instagram @semenpadangfc

bali.jpnn.com, PADANG - Persebaya mengamuk di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore.

Menghadapi tuan rumah Semen Padang pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA pada laga perdana pekan ke-33 Super League 2025-2026, Persebaya menang telak dengan skor 0 – 7.

Yang menarik, Persebaya mencatatkan statistik fantastik pada laga ini.

Baca Juga:

Jika pada laga sebelumnya Persebaya bermain negatif, lebih banyak bertahan dan mengandalkan counter attack, tetapi pada pertandingan ini skuad The Green Force bermain lebih agresif.

Meski Persebaya kalah bola, hanya 49 persen, dibandingkan tuan rumah Semen Padang dengan 51, tetapi Bruno Moreira dan kolega unggul segalanya.

Pemain Persebaya melepaskan 19 kali shots on target, 10 di antaranya tepat sasaran, sedangkan tuan rumah hanya mencetak 11 kali tembakan, tetapi hanya satu yang mengarah ke gawang Andika Ramadhan.

Baca Juga:

Yang menarik, passing kedua kesebelasan hampir berimbang.

Pemain Semen Padang mencetak 444 kali operan, 374 di antaranya tepat sasaran dengan akurasi passing 84 persen.

Statistik ini menunjukkan taktik pelatih Bernardo Tavares pada laga ini berjalan efektif meski menghadapi tim yang tidak lagi bersemangat melanjutkan kompetisi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Semen Padang Semen Padang vs Persebaya Bernardo Tavares Stadion Haji Agus Salim Super League Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Raih Predikat Lulus Bersyarat dari AFC, Terkendala Lisensi Pelatih Fisik - JPNN.com Bali

    Bali United Raih Predikat Lulus Bersyarat dari AFC, Terkendala Lisensi Pelatih Fisik

  2. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  3. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU