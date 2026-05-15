Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS vs Arema FC, Tim Tamu Sapu Bersih?

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pertandingan perdana pekan ke-33 Super League 2025-2026 kembali bergulir.

Tuan rumah PSBS Biak dijadwalkan menantang Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (15/5) malam.

Pertandingan ini dijadwalkan bergulir pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan streaming via Viido.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu tiga kali di Liga Indonesia, dengan hasil tuan rumah PSBS Biak tak pernah menang melawan Arema FC.

Dalam tiga pertandingan tersebut, Arema FC menang dua kali, satu laga berakhir dengan skor imbang.

Statistik ini menjadi sinyal laga bakal jadi kemenangan Arema FC. Apalagi sejak awal, pelatih Arema FC memasang target sapu bersih dua laga terakhir kompetisi Super League.

Posisi PSBS Biak kian merana lantaran ditinggal hampir semua pemain asingnya seusai krisis final yang melanda klub berjuluk Badai Pasifik ini.